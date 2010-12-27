Почти 4 тонны мусора и пыли вывезли с улиц Петербурга за неделю

Комитет по благоустройству отчитался, что за неделю с улиц Северной столицы вывезли 666 тонн мусора и более 3,2 тысяч смета.

За прошлую неделю (с понедельника, 9 октября, по понедельник, 16 октября) с улиц Петербурга собрали и вывезли почти четыре тонны мусора и пыли. Комитет по благоустройству отчитался о сборе 666 тонн мусора, а также 3 236 тонн смета.

за неделю дорожная техника выходила на более чем 4,6 тысячи смен. А дворники отработали 7,5 тысяч смен. Около 18 тысяч кубометров воды потратили на проливку дорог и тротуаров. Всего вымыли 3,9 тысячи метров пешеходных дорожек, а также почти семь тысяч силовых ограждений. Кроме того, дорожники отремонтировали порядка 500 метров ограждений.

В понедельник, 16 октября, на уборку улиц выйдет 340 единиц техники, а также 823 дворника.