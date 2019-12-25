За неделю с улиц Петербурга вывезено более двух тысяч тонн мусора и смета

Также на мытье дорог было потрачено более 35,6 тысяч кубометров воды и 114 литров шампуня.

В Петербурге за прошлую неделю с городских улиц было вывезено 2 041 тонны мусора и смёта. Ежедневно на дорогах работали 420 единиц техники и более тысячи дворников. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Также на мытье дорог было потрачено более 35,6 тысяч кубометров воды и 114 литров шампуня.

В понедельник, 7 сентября, на дороги Петербурга вышли 485 единиц техники и 1100 дворников.

В прошлый выходные на пляже Канонерского острова активисты убирали мусор.

Фото: Комитет по благоустройству