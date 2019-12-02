За неделю петербуржцы подали в Жилинспекцию 146 жалоб о нарушениях на собраниях жильцов

Чиновники рассказали, что нужно делать в таких ситуациях.

Жилищная инспекция получила за неделю августа 146 обращений петербуржцев, пожаловавшихся на нарушения при проведении собраний собственников помещений в многоквартирных домах, где жильцы выбирали управляющую компанию. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Чиновники посоветовали обжаловать решение собрания в судебном порядке или самим провести общее собрание по актуальной повестке дня. В то же время отдел по работе с УК и объединениями собственников проведет исследование документов о проведенных собраниях и, найдя нарушения, подготовит иски в суде о признании решений собраний недействительными. Кроме того, факт фальсификации документов с общих собраний может стать причиной обращения в правоохранительные органы.

Ранее мы рассказывали, что дом Целибеева на Серпуховской отремонтируют по программе "Молодежи – доступное жилье"

Фото: Piter.TV