По итогам прошлой недели это число составило 5627 человек.

За неделю число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 40,64%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе за 8 марта, распространяемой пресс-службой Смольного.

Итоги подводились по результатам 9-й недели года. По ее итогу, число больных, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 7914 человек. По итогам 8-й недели это число составило 5627 человек.

За 9-ю календарную неделю 2021 года по сравнению с 8-й неделей увеличилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 0,4 % при сравнении недельных сумм и на 0,1 % при сравнении двухнедельных сумм. Тренд на снижение распространения инфекции замедлился. Показатель госпитализаций продемонстрировал формирование высокого плато. Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более 435 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки. Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и высокую вероятность нового роста заболеваемости, Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Отдельно отмечается, что на графике недельных сумм госпитализаций взрослых заметна тенденция к образованию высокого плато, которое на 110% выше плато, которое было в августе между первой и второй волнами эпидемии.

Фото: Piter.tv