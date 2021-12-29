За неделю 1,1 тонны опасного мусора привезли в экопункты Петербурга

В пунктах приняли 700 кг ртутьсодержащих и химических отходов, 175 кг бытовой техники, а также около 300 кг автомобильных покрышек, которые передали на утилизацию.

За неделю с 17 по 23 января в экопункты Петербурга поступило свыше 1,1 тонны опасных отходов. Об этом в понедельник, 24 января, рассказали в пресс-центр Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В пунктах приняли 700 кг ртутьсодержащих и химических отходов, 175 кг бытовой техники, а также около 300 кг автомобильных покрышек, которые передали на утилизацию.

Кроме этого, за неделю сотрудники приняли приняла 270 обращений от горожан по вопросам экологической безопасности. Выполнено было 37 выездов, 32 из которых — на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, а также пять выездов по другим вопросам.

Всего экологи вывезли на спецплощадку для утилизации 1,75 кг отходов с ртутью, два технических термометра, один медицинский, а также 68 люминесцентных ламп. С водоёмов собрали 15 кубометров отходов.

Ранее мы сообщали, что за прошлую неделю экопункты посетили 550 петербуржцев. Экологи собрали и утилизировали более 25 килограмм ртутьсодержащих отходов, три технических термометра, 11,5 килограмма химических источников тока и 451 люминесцентную лампу.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / Вконтакте