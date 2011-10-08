В публикации ведомства сказано, что в настоящий момент проводится проверка для дачи правовой оценки действиям задержанных.

За нарушение правопорядка во время референдума в Белоруссии задержали около 800 человек. Об этом сообщили представители МВД страны на своей странице в Telegram.

В публикации ведомства сказано, что в настоящий момент проводится проверка для дачи правовой оценки действиям задержанных. Накануне звучало множество призывов к деструктивным действиям и дестабилизации обстановки. Как отметили сотрудники МВД, этим занимались различные Telegram-каналы. Однако, у них не получилось взять ситуацию в свои руки, даже находясь за пределами страны. В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам милиции удалось оперативно отреагировать и пресечь провокации.

Против тех, кто "грубо нарушал общественный порядок", а также занимался "организацией массовых несанкционированных акций" возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В министерстве добавили, что правоохранителям уже удалось задержать причастных.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии.

Видео: Telegram/NEXTA