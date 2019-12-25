За минувшую неделю жители Петербурга сдали в экопункты свыше 1,2 тонны опасных отходов

Сотрудники экологической службы отметили, что в программе по сбору вредных отходов приняли участие около 350 жителей города.

За неделю экологи Северной столицы приняли на утилизацию более 1,2 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Экострой".

Горожане сдали 170 килограммов сломанной бытовой техники, 175 килограммов бытовой химии, 670 килограммов автомобильных покрышек и 230 килограммов отходов, которые содержат ртуть.

Всего на этой неделе в программе поучаствовали более 350 человек. Подробности о новых экопунктах можно прочитать на Экологическом портале города. Там же представлена информация о графике приема предметов, которые относятся к категории "опасные отходы".

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