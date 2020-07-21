За езду по тротуару и драку с пешеходом таксиста выдворили из России

Он сможет приехать в РФ только через 5 лет.

Сотрудники полиции Приморского района в результате мониторинга интернета обнаружили видеозапись, где водитель Hyundai Solaris ехал по тротуару, из-за чего нарвался на замечание от пешехода. В ответ на замечание водитель ударил ногой пешехода в грудь, после чего сел за руль и уехал. Несмотря на то, что в полицию по данному инциденту сообщений не поступало, а сам видеоматериал содержал минимум фактической информации, сотрудники дорожной полиции установили и задержали любителя езды по тротуару. Им оказался 32-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель Hyundai Solaris оказался таксистом-нелегалом, автомобиль был арендован для заработка. Езду по тротуару мигрант объяснил так: он проложил маршрут по навигатору, а по тротуару дорога оказалась короче. В ходе разбирательства полицейские установили, что нарушитель не только "таксовал", но и проживал в России нелегально.

Были составлены административные протоколы по ст. 12.15 (движение по тротуару), по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), по ст. 20.25 (неуплата административного штрафа), по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ). Последний протокол полиция отвезла в Приморский районный суд, который вынес постановление о наказании в виде штрафа с выдворением за пределы России. Молодому человеку закрыт въезд в Россию на 5 лет. Мигранта доставили в центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области