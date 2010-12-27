За два месяца в Петербурге и Ленобласти собственники земли заплатили 3 млн штрафов

После проведения профилактических мероприятий, владельцы вспомнили, как нужно вести земельное хозяйство.

Представители регионального управления заставили выплатить собственников земельных участков более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Регулятор устроил рейд, в результате которого выявили 350 нарушений. Из них 312 предписаний выписаны из-за порчи и невыполнения обязанностей по рекультивации земель, повреждений мелиоративных систем. Зачастую собственники недостаточно улучшали свои земли и не занимались охраной почв.

Таким образом, Управление выписало 141 постановление, в соответствии с которым собственники обязаны выплатить неустойку. Кроме того, владельцы земель должны выполнить 148 предписаний, связанных с устранением выявленных нарушений.

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Фото: Piter.tv