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За два месяца в Петербурге и Ленобласти собственники земли заплатили 3 млн штрафов
Сегодня, 13:24
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За два месяца в Петербурге и Ленобласти собственники земли заплатили 3 млн штрафов

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После проведения профилактических мероприятий, владельцы вспомнили, как нужно вести земельное хозяйство.

Представители регионального управления заставили выплатить собственников земельных участков более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Регулятор устроил рейд, в результате которого выявили 350 нарушений. Из них 312 предписаний выписаны из-за порчи и невыполнения обязанностей по рекультивации земель, повреждений мелиоративных систем. Зачастую собственники недостаточно улучшали свои земли и не занимались охраной почв.

Таким образом, Управление выписало 141 постановление, в соответствии с которым собственники обязаны выплатить неустойку. Кроме того, владельцы земель должны выполнить 148 предписаний, связанных с устранением выявленных нарушений.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Почта России" прокомментировала аварию грузовика с посылками под "мостом глупости"

Фото: Piter.tv

Теги: неплательщики, новости ленобласти, новости спб, собственники, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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