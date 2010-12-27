В Петербурге появятся 3000 мест в детских садах

Чиновники не считают, что существует дефицит мест в дошкольных учреждениях.

17 апреля в Комитете по образованию заявили, что острый дефицит мест в детских садах для детей от трех лет не наблюдается. При этом отмечается существуют проблемы в квоте мест для детей младше трех лет. На данный момент их всего 7,2 тысячи.

Стоит отметить, что в Петербурге не хватает 41,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях. По информации "Фонтанки", чиновникам предоставили расчеты, согласно которым в Санкт-Петербурге требуется около 322 тыс. мест. На сегодняшний день их 231 тысяч. С такими цифрами в Комитете не согласились и добавили, что местами в 1419 детских садах дети от 3 лет обеспечены полностью.

В ведомстве сообщили, что до 2019 года будет проделана работа для устранения дефицита мест для детей в возрасте до 3 лет. Чиновники планируют создать более 3000 дополнительных мест.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Петербург может объединиться в агломерацию с Ленинградской областью.

Фото: Pixabay