За 6 месяцев 2022 года в РФ ввели 22,5 млн кв. метров жилья

Показатель вырос на 21% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

За период с января по июнь 2022 года в России было введено в эксплуатацию 22,5 млн кв. метров жилья, что на 21% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Кроме того, определён ТОП-5 регионов, которые лидируют по динамике выданных разрешений на строительство в сравнении с I полугодием 2021-ого. В список вошли Краснодарский край, Астраханская, Калужская, Магаданская и Орловская области. Самое выгодное соотношение численности населения к разрешениям на строительство, выданным с начала года, оказалось в Тюменской, Калининградской областях, Краснодарском крае, Приморском крае и Сахалинской области.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, меры по планомерной застройке удаётся успешно реализовывать за счет поддержки Правительства России. Сейчас на стадии строительства в стране находятся 151,6 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличили лимиты финансирования по социально значимым объектам АИП.

Фото: "Строительный Петербург"