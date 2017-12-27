За 2017 год в Ленобласти сократилось число ДТП

Правительство подвело итоги за минувший год.

В Ленобласти за 2017 год понизилось количество ДТП, пострадавших и даже раненых в результате происшествий. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Стало известно, что за минувший год количество транспортных происшествия сократилось на 7%. Также уменьшилось число погибших – на 14%. Ранения в ДТП стали получать меньше на 4%. Чтобы поддерживать безопасность на региональных дорогах, ГКУ "Ленавтодор" осуществляет контроль за подрядчиками, чтобы те сохраняли дороги в надлежащем состоянии. Также было решено в нескольких населенных пунктах ввести скоростные ограничения .

За последние годы мы значительно улучшили состояние дорожного полотна, но для того, чтобы и водители, и пешеходы чувствовали себя в безопасности, необходимо, чтобы дороги в населенных пунктах, и прежде всего у пешеходных переходов, были освещены губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Глава области также предлагал ввести в населенных пунктах скоростные ограничения до 50 км/ч. Стоит отметить, что по подсчетам специалистов, общее число "алкогольных" ДТП сократилось на 32%. На 7% уменьшилось аварий со сбитыми пешеходами.

Ранее Piter.tv писал, что из-за ДТП на севере Петербурга остановились трамваи.