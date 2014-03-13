Южная широтная магистраль в Петербурге выполнена на 55%

Строители приступили к монтажу пролетных конструкций на самом протяженном путепроводе проекта, работы ведутся в ночное время по согласованию с РЖД.

Строительство Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге достигло значительного прогресса - на сегодняшний день выполнено 55% работ. Этот масштабный дорожный проект, реализуемый в Пушкинском районе, включает возведение ключевого объекта - 340-метрового путепровода, который будет проходить над железнодорожными путями Витебского направления. Об этом сообщает НТВ.

Это опоры пятого и шестого пролетов. На них будут смонтированы балки пролетного строения, которые сейчас собираются на стапельной площадке. Работы будут проводиться ночью, когда будут окна, которые получим от РЖД, - Александр Егоров, технический руководитель компании-подрядчика

На семикилометровом участке первого этапа строительства одновременно ведутся различные виды работ. Строительные бригады занимаются монтажом системы освещения, обустраивают земляное полотно и выполняют заливку дорожного покрытия. Особое внимание уделяется установке пролетных конструкций, которые формируют основу будущего путепровода.

Согласно графику, первый этап строительства должен быть завершен к 2027 году.

РФ потратит 180 млрд рублей на строительство и переоснащение пунктов пропуска через границу.

Фото: Росавтодор