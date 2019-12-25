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Юный мотоциклист попал в больницу после столкновения с каршерингом на проспекте Маршала Блюхера
Сегодня, 10:58
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Юный мотоциклист попал в больницу после столкновения с каршерингом на проспекте Маршала Блюхера

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Водитель иномарки не пострадал. 

На проспекте Маршала Блюхера столкнулись мотоцикл и каршеринг. Об этом сообщили очевидцы в группе  "Мотосолидарность ДТП" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, арендованная машина неожиданно выехала с прилегающей территории, водитель нарушил ПДД. В результате случившегося владелец мотоцикла и его пассажир оказались под колесами автомобиля, они серьезно пострадали. 

В больницу попали отец и его 17-летний сын, которые ехали на байке. Водитель иномарки не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: под Гатчиной потерявшая сознание автоледи насмерть сбила велосипедиста.

Фото:  ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дтп с мотоциклом, полиция, проспект маршала блюхера, скорая помощь, столкнулись мотоцикл и каршеринг
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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