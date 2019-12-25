Юный мотоциклист попал в больницу после столкновения с каршерингом на проспекте Маршала Блюхера

Водитель иномарки не пострадал.

На проспекте Маршала Блюхера столкнулись мотоцикл и каршеринг. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП" в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, арендованная машина неожиданно выехала с прилегающей территории, водитель нарушил ПДД. В результате случившегося владелец мотоцикла и его пассажир оказались под колесами автомобиля, они серьезно пострадали.

В больницу попали отец и его 17-летний сын, которые ехали на байке. Водитель иномарки не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП