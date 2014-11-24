Девочка-подросток из Ленобласти забеременела после связи с 21-летним

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Ленобласти проводит проверку после информации о беременности девочки 2006 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась 51-летняя жительница Пикалево. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя подопечная находится на 14,5 недели беременности.

В ходе проверки было установлено, что девочка вступила в связь с 21-летним парнем. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Ивангорода залез в квартиру к бывшей и изнасиловал ее.

Фото: Piter.TV