"Почта России" выпустит юбилейную марку и почтовый конверт к 800-летию Александра Невского

В четверг, 9 сентября, "Почта России" сообщила Piter.tv о выпуске юбилейной марки, конверта и специального почтового штемпеля к 800-летию Александра Невского.
В память о воинских подвигах Александра Невского на защите западных рубежей страны 12 сентября мы проведем торжественные церемонии спецгашения в нескольких городах региона.
заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО "Почта России" Александр Меленчук
Марку с узнаваемым портретом полководца выполнили на основе картины П. Корина из коллекции Третьяковской галереи "Александр Невский", для процедуры спецгашения изготовлен художественный штемпель с фиксированной датой – 12 сентября 2021 г.
Ранее мы писали, что центр Петербурга перекроют из-за празднования 800-летия Александра Невского.
Фото: Почта России / Вконтакте (Masha Serova)
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