"Почта России" выпустит юбилейную марку и почтовый конверт к 800-летию Александра Невского

Выпуск художественной марки, конверта и специального почтового штемпеля станет вкладом "Почты России" в череду юбилейных мероприятий.

В четверг, 9 сентября, "Почта России" сообщила Piter.tv о выпуске юбилейной марки, конверта и специального почтового штемпеля к 800-летию Александра Невского.

В память о воинских подвигах Александра Невского на защите западных рубежей страны 12 сентября мы проведем торжественные церемонии спецгашения в нескольких городах региона. заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО "Почта России" Александр Меленчук

Марку с узнаваемым портретом полководца выполнили на основе картины П. Корина из коллекции Третьяковской галереи "Александр Невский", для процедуры спецгашения изготовлен художественный штемпель с фиксированной датой – 12 сентября 2021 г.

Ранее мы писали, что центр Петербурга перекроют из-за празднования 800-летия Александра Невского.

Фото: Почта России / Вконтакте (Masha Serova)