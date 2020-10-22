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"Почта России" выпустит юбилейную марку и почтовый конверт к 800-летию Александра Невского
Сегодня, 17:54
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"Почта России" выпустит юбилейную марку и почтовый конверт к 800-летию Александра Невского

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Выпуск художественной марки, конверта и специального почтового штемпеля станет вкладом "Почты России" в череду юбилейных мероприятий.

В четверг, 9 сентября, "Почта России" сообщила Piter.tv о выпуске юбилейной марки, конверта и специального почтового штемпеля к 800-летию Александра Невского. 

В память о воинских подвигах Александра Невского на защите западных рубежей страны 12 сентября мы проведем торжественные церемонии спецгашения в нескольких городах региона.

заместитель директора по почтовому бизнесу в Северо-Западном макрорегионе АО "Почта России" Александр Меленчук

Марку с узнаваемым портретом полководца выполнили на основе картины П. Корина из коллекции Третьяковской галереи "Александр Невский", для процедуры спецгашения изготовлен художественный штемпель с фиксированной датой – 12 сентября 2021 г.

Ранее мы писали, что центр Петербурга перекроют из-за празднования 800-летия Александра Невского.

Фото: Почта России / Вконтакте (Masha Serova)

Теги: александр невский, александр невский 800, почта россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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