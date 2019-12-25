Япония заявила, что переговоры с РФ по рыбному промыслу отвечают ее национальным интересам

Хирокадзу Мацуно объяснил переговоры с РФ сферой национальных интересов Японии.

Япония ведет переговоры с российской стороной по рыбному промыслу, несмотря на обострение дипломатических двусторонних отношений в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами 11 апреля сделал генеральный секретарь местного правительства Хирокадзу Мацуно. По словам чиновника, данное сотрудничество находится в сфере национальных интересов государства. Эксперт прокомментировал прессе причину начала обсуждения с РФ вопроса на фоне ранее введенных экономических ограничений в адрес Москвы. Хирокадзу Мацуно воздержался от конкретных подробностей по переговорам.

Эти переговоры для поддержания и защиты интересов рыболовного промысла нашей страны, и мы приложим на них все усилия. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Япония в понедельник 11 апреля приступила к онлайн-переговорам с Россией по вопросу определения квоты на вылов российских лососевых для японских рыболовных судов. Речь идет о рыбалке в акватории 200-мильной исключительной экономической зоне. Квота на вылов рыбы для японских рыбаков в экономической зоне самой Японии определяется из-за того, что согласно юридическим требованиям, выловленная рыба принадлежит той стране, в реках которой была отложена икра. Между РФ и Японией квоты устанавливаются на регулярной основе.

Япония стремится к нормализации отношений с КНДР на основе ликвидации ее ядерной программы.

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