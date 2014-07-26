Страна также исключила из "черного списка" ряд российских граждан.

Японское правительство приняло решение о введении дополнительных санкций в отношении России, а также ряда иностранных компаний в рамках своих антироссийских мер давления. Эта инфорация следует из опубликованных местным кабинетом министров документов. Если на территории страны будут обнаружены финансовые и имущественные активы 14 человек, а также 47 организаций и детского лагеря "Артек", то они будут подлежать заморозке.

В "черный список" попали а этот раз Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президент Аймани Кадырова, а также Движение первых. Запреты и ограничения теперь касаются автомобильного завода "Урал", Арзамасского машиностроительного завода, Военно-промышленной компании, Брянского автомобильного завода, "Ремдизеля", Липецкого механического завода, предприятий "Инкотех", "Трансконтейнер", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт", "Прибор" "Искра" и других компаний. В отношении Alfa Machinery Group и "Внешэкостил" властями из Токио вводятся ограничения на экспорт.

Персональные санкции затронули генерального директора "Конструкторского бюро машиностроения" Сергея Питикова, представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Владимира Хромова, учредителя компании "Флай бридж" Анну Лужанскую, гендиректора Тамбовского порохового завода Алексея Дубоносова, министра образования, науки и молодежи в Крыму Валентина Лаврика, уполномоченного по правам ребенка в ЛНР Инну Швенк и других.

Дополнительно санкции в виде заморозки активов в случае их обнаружения будут введены Японией против трех компаний с Сейшел и Маршалловых Островов. Активы еще девяти компаний из ОАЭ, Турции и Китая также подлежат заморозке в случае их обнаружения. Из санкционного списка исключены жена российского бизнесмена Бориса Ротенберга Карина Ротенберг, бывший депутат Государственной думы Николай Борцов, который скончался в апреле 2023 года на 78-м году жизни, а также военнослужащие Андрей Ермишко и Алексей Большаков.

Фото: pxhere.com