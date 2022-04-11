Хирокадзу Мацуно оценил 10-летнее правление Ким Чен Ына.

Япония стремится к нормализации отношений с КНДР на основе ликвидации ее ядерной программы. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами в Токио сделал генеральный секретарь правительства. Кабинет министров намерен решать проблемы с Пхеньяном,в том числе и ядерную. Таким образом чиновник прокомментировал прессе отмечаемое в Северной Корее десятилетие Ким Чен Ына на должности председателя страны.

Мы хотели бы…полностью подвести черту под печальной историей наших отношений, разрешив проблемы, связанные с похищениями японских граждан, ядерной и ракетной программами Северной Кореи. В этой позиции нашего правительства изменений нет. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Генсек японского кабинета министров считает "совершенно неприемлемыми" продолжающиеся ракетные испытания в КНДР. В Токио призывают соседнее государство полностью ликвидировать ядерную программу Пхеньяна. Хирокадзу Мацуно надеется получить данные о гражданах Японии, которые якобы были похищены спецслужбами КНДР в XX веке. Еще 2002 году официальный Пхеньян признал факт похищения 13 иностранцев, а пятеро из них смогли вернуться домой. Остальных страна объявила погибшими, а родственникам были доставлены их останки. Однако в Токио подлинность присланных останков опровергли.

Генсек кабмина Японии не стал называть конкретных сроков отказа от угля из России.

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