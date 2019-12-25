Япония с 12 сентября снижает "потолок цены" на российскую нефть с $60 до $47,6

Исключением стал проект "Сахалин-2".

Япония с 12 сентября 2025 года снижает "потолок цены" на российскую нефть с 60 до 47,6 американских долларов за каждый баррель. Соответствующие данные приводятся в опубликоыванных местным кабинетом министров документах. Известно, что исключением из правил стал энергетический проект "Сахалин-2".

Напомним, что власти из Токио ранее присоединились к другим странам G7 ("Большой семерки") в реализации механизма потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Однако страна сделала исключение для поставок, осуществляемых с проекта "Сахалин-2". Основным продуктом энергетического проекта является сжиженный природный газ (СПГ), а поставки нефти связываются с существующими газовыми контрактами. При помощи "Сахалина-2" Япония получает около девяти процентов от всего объема импорта СПГ, поступающего в страну. На российский газ приходится порядка трех процентов от всей электрогенерации.

Япония ввела санкции против лагеря "Артек", 14 человек и 50 организаций из РФ.

