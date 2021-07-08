Режим будет действовать на время проведения Олимпиады.

Япония с 12 июля введет режим ЧС в связи с коронавирусом в Токио. Об этом журналистам на заседании комиссии правительства рассказал глава ведомства по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Чиновник координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции. По словам эксперта, режим продлится до 22 августа.

В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "дельта". Наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС. Ясутоси Нисимура, японский чиновник

Режим ЧС будет действовать в столице Японии в период проведения летних Олимпийских игр, которые состоятся с 23 июля по 8 августа. Также режим чрезвычайной ситуации правительство продлевает на аналогичный срок в префектуре Окинава. В восточных регионах Тиба, Сайтама и Канагава и западно Осаке продлеваются усиленные меры борьбы с пандемией.

Напомним, что режим ЧС в Токио действовал до 20 июня. Затем власти ввели до 11 июля режим усиленных мер против распространения инфекции.

В Токио следят за военной активностью РФ вблизи Японии.

Видео: YouTube / 時事通信映像センター