Яндекс представил ТВ Станцию QLED второго поколения с улучшенной подсветкой экрана и новыми ИИ-функциями

Сервисное обслуживание телевизоров увеличено до пяти лет.

Российская компания "Яндекс" выпустила фирменный умный телевизор второго поколения под названием "ТВ Станция QLED". Ключевыми особенностями гаджета станет технология оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и голосовое управление браузером. Теперь "Алиса" понимает даже те команды, которым её не учили. Помощник умеет разбивать сложные запросы на простые и учитывать то, что происходит на экране. Приобрести технологическую новинку можно будет в нескольких версиях с разной диагональю экрана.

Известно, что AI Picture Quality позволяет оптимизировать изображение на экране с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Нейросеть проанализирует происходящее, а затем автоматически изменит настройки. В частности будет улучшена цветопередача, яркость, контрастность и детализация объектов. Благодаря этому лица людей на картинке выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, детали архитектуры — точнее. Создатели объяснили, что AI Picture Quality работает с любыми фильмами, сериалами и роликами, которые не защищены от копирования. Дополнительно компания также внедрила данную технологию в "ТВ Станции Про" и "ТВ Станции" первого поколения.

ТВ Станции QLED" оснащаются экранами с разрешением 4К и яркостью 450 кд/м². Телевизоры поддерживают технологии МЕМС и HDR10. По заверению производителя, инженеры "Яндекса" калибруют баланс белого индивидуально для каждой модели. сообщение от Яндекса

Поддепжка функции Dolby Audio включает на телевизоре четыре динамика общей мощностью 34 Вт. Речь идет о двух широкополосных и двух высокочастотных устройствах. Разработкой акустики занималась те же специалсты, которые работают над умной колонкой "Алиса". При помощи сервиса YaOS X родители могут ограничить время просмотра телевизора для детей. Если ребёнок захочет продлить время, он может попросить об этом "Алису". Она отправит запрос родителям, которые смогут удалённо дать разрешение или отказать в просьбе.

С официальным выходом "ТВ Станции QLED" компания изменила подход к сервисному обслуживанию. Срок службы всех "ТВ Станций" увеличен на срок до пяти лет. В течение этого времени пользователям будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, требуемых для ремонта техники.

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Фото: Яндекс