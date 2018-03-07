ЯНАО: Женщина ранила сожителя ножом в живот, заклеила рану пластырем и легла спать

Мужчина от полученной раны скончался.

Следственными органами РФ по ЯМАО завершено расследование уголовного дела по статье "Убийство".

Следствию удалось установить, что 8 января 2018 года 27-летняя женщина в селе Ныда Надымского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим сожителем схватила нож и нанесла удар мужчине в живот. Истекающему кровью мужчине сожительница заклеила рану лейкопластырем и легла спать. Мужчина в результате ножевого ранения скончался.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью и активно способствовала следствию в раскрытии преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.