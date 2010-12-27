WorldSkills Russia собрал 240 молодых специалистов из Ленобласти

Конкурсные работы специалистов будут оценивать более 300 ведущих экспертов страны.

В Ленобласти за возможность стать участниками сборной 47 региона на всероссийском чемпионате Worldskills Russia посоревнуются порядка 240 молодых людей. Об этом сообщают в сетевом издании "Moika.78".

В этот раз молодые люди будут соревноваться в 27 компетенциях. В программе мероприятия пройдут соревнования как по традиционным специальностям( столярное дело, ветеринария, обслуживание автомобилей), так и конкурс по специальности лабораторный химический анализ, отопление и сантехника, социальный и медицинский уход, а также изготовление прототипов.

Конкурсные работы специалистов будут оценивать более 300 ведущих экспертов страны. Отметим, что сам чемпионат открылся еще вчера, 18 февраля, а вот конкурсные задания стартуют сегодня.

Источник: сетевое издание "Moika.78"