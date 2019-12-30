WP узнал о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира в Йемене

Жертвой должен был стать видный военачальник КСИР – Абдула Резу Шахлаи.

Washington Post узнал о провалившемся покушении США на еще одного иранского командира в Йемене. Эту же информацию подтвердил CNN.

Военачальник КСИР должен был погибнуть в один день с Касемом Сулеймани. Шахлаи руководит спецподразделением "Аль-Кудс". В Вашингтоне считают, что оно отвечает за подрывные действия в Иране. Финансист "Аль-Кудса", как его назвали в WP, осуществлял действия в Йемене. В тот момент там повстанцы-хуситы вели огонь против коалиции арабских стран во главе которых стоит Саудовская Аравия.

Покушение было строго засекречено. Подробности по сей день неизвестны. Атака на Шахлаи проводилась одновременно с ударом ВВС США по машине Сулеймани в Багдаде.

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