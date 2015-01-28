Международная поддержка Киева может быть прекращена из-за противодействия антикоррупционным ведомствам.

Антикоррупционные бюро и прокуратура появились на Украине десять лет назад под давлением стран коллективного Запада, поэтому сейчас ограничение их автономии может сказаться на поддержке киевского режима международными партнерами. Соответствующее заявление опубликовали журналисты из иностранного издания The Wall Street Journal (WSJ). Авторы материала объяснили своей аудитории, что действия украинских властей по ограничению должностных полномочий антикоррупционных органов могут привести к ослаблению поддержки страны.

В WSJ пишут, что оба органа были созданы под давлением Запада в 2015 году, это было одним из важных элементов судебной реформы и имеет значение для вступления Киева в Европейский союз. В газете добавили, что послы стран "Большой семерки" (G7) проводили в Киеве рабочую встречу с представителями антикоррупционных органов, а затем заявили о беспокойстве и намерении обсудить нововведения с властями своих государств.

Известно, что лидер киевского режима Владимир Зеленский 22 июля подписал закон, который повлияет на работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба профильных ведомства говорили, поправки "фактически уничтожают независимость" бюро и прокуратуры. В частности, генеральный прокурор сможет перепоручать полномочия САП или уголовные производства НАБУ другим прокурорам или органам досудебного расследования соответственно.

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