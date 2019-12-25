WSJ: американских офицеров застиг врасплох внезапный вызов главы Пентагона

В Пентагоне не объяснили причину сбора командиров на базе Куантико.

Созыв главой Пентагона Питом Хегсетом сотен высших военных чинов США на рабочую встречу в штате Вирджиния застиг врасплох многих старших офицеров американского оборонного ведомства. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного издания The Wall Street Journal. По данным СМИ, эти лица были удивлены тем, что им не раскрыли причину сбора, но полагают, что речь будет о чем-то "важном и интересном". Один из офицеров, вызванных на мероприятия, признался прессе в том, что ему "мало что известно" о предстоящем событии.

Некоторые старшие офицеры заявили, что были застигнуты врасплох внезапным уведомлением о встрече, которое заставило их пересмотреть свои графики, и были озадачены тем, что Пентагон не дал им более полного представления о сути мероприятия. публикация в СМИ

Напомним, что в четверг, 25 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Пит Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. Авторы публикации заметили, что такой приказ касается почти всех офицеров, находящихся в ранге бригадного генерала и выше. В том числе речь идет о командующих в зонах региональных конфликтов по всему миру. Мероприятие состоится 30 сентября. Оно пройдет на базе морской пехоты в Куантико, недалеко от Вашингтона.

Фото: YouTube / ABC 7 News - WJLA