WSJ: РФ в рамках урегулирования может сохранить за собой "некоторые регионы Украины"

По мнению Уиткоффа, этот вопрос может быть частично решен.

Россия в рамках урегулирования может сохранить за собой "некоторые регионы Украины". Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на спецпосланника президента США Стив Уиткофф.

По информации источника, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждался "вопрос украинских территорий". По мнению Уиткоффа, этот вопрос может быть частично решен. Также спецпосланник допустил, что Киев может считать русскоязычные регионы менее приоритетными.

Ранее Трамп заявил, что при его желании глава ФРС "очень быстро" покинет пост.

Фото: Piter.tv