Вашингтон рассказал о том, какого итога ждет от сегодняшнего мероприятия с участием политиков из ЕС и Зеленского.

Официальная встреча американского президента-республиканца Дональда Трампа с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и политическими руководителями европейских стран, назначенная на понедельник, 18 августа, не обязательно приведет мир к трехстороннему саммиту с участием России. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The Washington Post со ссылкой на собственный источник в Белом доме. По информации собеседников СМИ, власти из Вашингтона надеются на трехстороннюю встречу с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского позже на текущей неделе, однако администрация не ожидает, что проведенное мероприятие в понедельник автоматически станет ее причиной.

Напомним, что 18 августа Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В событии также будут задействованы президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Соединенного королества Кир Стармер, немецкий канцлер Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. К участию в событии также приглашен вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фото: Белый дом