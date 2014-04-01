Взгляд: Украина пугает себя "российским вторжением"

В СМИ рассказали о заявлении киевских военных о наращивании военной мощи у госграниц Украины.

Журналисты издания "Взгляд" сообщили, зачем Украина пугает себя "российским вторжением". Авторы публикации напомнили, что командование ВСУ в очередной раз высказала готовность к наступлению на Донбассе из-за того, что РФ концентрирует военную силу в регионе конфликта. На заседании Верховной Рады депутаты осудили поведение соседнего государства.

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Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет. Руслан Хомчак, главком Украины

При этом эксперт заметил, что на данный момент Киев не фиксирует открытой подготовки России к полномасштабному военному конфликту с Украиной. Однако генерал ВСУ уточнил, что по данным на 30 марта вдоль государственной границы выявлены колонны российской боевой техники. Военный уточнил, что средства размещены в Брянской, Ростовской и Воронежской областях, а также на территории Крыма.

Киев ожидает, согласно доклада Хомчака, до 25 батальонных тактических групп, которые будет развернуты дополнительно около границы с Украиной. По мнению специалиста, это создаст угрозу для национальной безопасности. Согласно статистике ВСУ, с 2014 года Россия значительно нарастила межвидовое объединения войск ВС. На данный момент численность российских военнослужащих в регионе достигает 32 700 человек.

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