  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вяльбе считает, что нужно сделать выводы из отсутствия гимна на ЧМ и искоренить допинг в стране
Сегодня, 15:08
52
matveyvn

Вяльбе считает, что нужно сделать выводы из отсутствия гимна на ЧМ и искоренить допинг в стране

0 0

Нужно сделать выводы и сделать всё, чтобы допинг в российском спорте был искоренён.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что нужно сделать выводы из отсутствия гимна на чемпионатах мира и искоренить допинг в стране. По её словам, российские спортсмены переживают из-за того, что не смогут услышать гимн на пьедестале.

Надеемся, что после 2022 года это все закончится, и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном.

Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России

По её словам, нужно сделать выводы и сделать всё, чтобы допинг в российском спорте был искоренён. При этом Вяльбе заметила, что тогда другие страны могут придумать другие обвинения.

Ранее российские скелетонисты завоевали бронзу на чемпионате мира.

Теги: вяльбе, гимн, допинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии