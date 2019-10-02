Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла

От опасного природного явления никто не пострадал.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил девятикиломтеровый столб пепла. Сейчас вулкану присвоен оранжевый уровень опасности для авиации. Из-за ветра пепловый шлейф направился в юго-восточном направлении.Об этом сообщают местные пресс-службы экстренных ведомств.

В населенных пунктах выпадение пепла не зафиксировано. Однако в МЧС не исключают возможности нахождения пепла в Усть-Камчатском МО.

Напомним, что Шивелуч - один из самых крупных вулканов Камчатки. Он расположился севернее всех остальных вулканов. В высоту он достигает более 3 тысяч метров, а периметр основания - 1,3 тысячи километров. Ближайшие жители находятся в 50 километрах. Его последнее извержение состоялось в сентябре 2018 года.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Global News