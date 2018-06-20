Видео: на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

В населенных пунктах Камчатки пепла пока что нет.

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. Он выбросил в воздух огромный пепельный столб высотой почти 10 000 метров. Об этом сообщают представители Геофизической службы РАН.

Выброс пепла произошел во вторник, 10 апреля. Высоту столба пепла удалось установить после просмотра видеоданных. Шлейф пепла покрыл всю восточную часть вулкана. В населенных пунктах Камчатки пепла пока что нет.

Над вулканом объявлена повышенная авиационная опасность.

Ранее на Piter.TV: Опубликовано видео с проснувшимся вулканом Шивелуч на Камчатке.

Фото и видео: Геофизическая служба Камчатка​​​​​​​/ YouTube