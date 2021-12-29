Вулкан Этна в Италии выбросил облако пепла на 10-километровую высоту

Кратер на Сицилии активизировался в ночь на 11 февраля.

Итальянский вулкан Этна выбросил облако пепла на 10-километровую высоту. Об этом сообщили местные специалисты из Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV). Инцидент на острове Сицилия фиксировался в ночь на 11 февраля. Согласно сведениям от экспертов, пепел вышел из юго-восточного кратера. Активность вулкана прекратилась около часа утра.

В настоящее время вулкан Этна считается самым высоким действующим вулканом на территории европейского региона. В 2013 году природный объект попал в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года из-за очередного извержения вулкана пострадали десять человек. Они были ранены. Активность Этны часто заставляет местные власти закрывать воздушное пространство в регионе для полетов.

Жительница Курил сняла на видео пробуждение вулкана Эбеко.

Фото и видео: INGV