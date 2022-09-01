Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла во время торжественной линейки 1 сентября

Столб пепла заметили жители Северо-Курильска.

Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла во время торжественной линейки в честь Дня знаний и первого учебного дня. Инцидент зафиксирован на территории северного острова Большой гряды Парамушир, в городе Северо-Курильск. Шлейф пепла распространился на высоту в два километра. Стихийное явление могли наблюдать все участники мероприятия, которые собрались на площади в честь 1 сентября. В учебное учреждение пришли около 250 детей.

В Северо-Курильске одна школа, и торжественную линейку 1 сентября мы проводим на городской площади. Во время мероприятия произошел выброс пепла, детям точно запомнится такой День знаний. пресс-служба администрации города

Напомним, что Северо-Курильск с населением около 2,6 тысяч человек расположен на на берегу Второго Курильского пролива. населенный пункт находится более чем в 1 тысяче километров от Южно-Сахалинска. Вулкан Эбеко располагается в семи километрах от города. Он периодически извергается с 2016 года.

Вулкан Этна в Италии выбросил облако пепла на 10-километровую высоту.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт