Пепел распространился на юго-восток острова Парамушир.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра. Об этом рассказали представители Института вулканологии и сейсмологии отделения РАН на Дальнем Востоке. Известно, что Эбеко находится на территории острова курильской гряды Парамушир.

Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (Парамушир), высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря. заявление специалистов

Ученые объяснили, что в результате разгула стихии сформировался пепловый шлейф. Он распространился на 10 километров в юго-восточном направлении от вулкана. регулярные выбросы пепла фиксируются с 20 октября 2016 года. Для Эбеко данная активность считается нормой. рекордный выброс на вулкане произошел 31 августа 2018 года. В тот день столб дыма взметнулся на высоту шесть километров.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна.

Видео: Telegram / LIFE SHOT