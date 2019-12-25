Для полетов в регионе объявлен оранжевый уровень угрозы.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 километра. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. Сейсмологи зафиксировали на территории Сахалинской области (остров Парамушир на Большой Курильской гряде) выброс пепла. Его шлейф растянулся на пять километров в юго-восточном направлении от вулкана.

Специалисты уточнили, что в ближайшем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Местные жители также не ощутили запах сероводорода. В настоящее время в районе установлен оранжевый уровень опасности для авиации. Это значит, что вулкан проявляет повышенную активность и может извергаться.

Напомним, что Эбеко находится в северной части Парамушира. В высоту он достигает 1 156 метров. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.

В Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго.

Фото: ГУ МЧС