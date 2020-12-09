Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра

Власти региона предупреждают об опасности полетов около Эбеко.

Вулкан Эбеко на Курилах (острове Парамушир) дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра. Об этом рассказали представители Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые уточнили, что инцидент произошел утром 9 декабря. Информация размещена на официальном сайте группы реагирования на вулканические извержения по региону.

Пепловые выбросы, согласно визуальным данным, на 3,5 километра над уровнем моря зарегистрированы в 8:35 утра по местному времени (00:35 по московскому времени) и 10:27 (02:27 по московскому времени) на вулкане Эбеко сообщение специалистов

Известно, что шлейф от пепловых выбросов распространился на три километра в южном направлении от вулкана. Власти региона предупреждают об опасности полетов около Эбеко. напомним, что регулярные выбросы пепла на объекте продолжаются с 20 октября 2016 года. Рекорд был зафиксирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма поднялся на высоту в шесть километров.

Извержение вулкана Ключевский на Камчатке сняли на видео.

Видео: Youtube/Геофизическая служба Камчатка