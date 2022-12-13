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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 тыс. м

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Речь идет о четвертом выбросе пепла вулканом за последние сутки.

Вулкан Безымянный, расположенный на российском Камчатском полуострове, выбросил пепел на высоту 10 тысяч метров. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Специалисты пояснили, что речь идет о четвертом подряд пепла за последние сутки. В настоящее время данному стихийному явлению присвоен красный цветовой код опасности для авиации.

7 апреля 2023 года 17:42 по местному времени (08:42 по времени Москвы). Извержение вулкана Безымянный. Высота пеплового выброса составила около 10 тыс. м над уровнем моря.

пресс-служба ЕГС РАН

По данным территориального управления ГУ МЧС, высота пеплового выброса достигла 12 тысяч метров. При этом пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении, в сторону залива. Вблизи населенных пунктов выпад пепла не зарегистрировано. Также вблизи вулкана нет туристических групп.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 км.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вулкан безымянный, камчатка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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