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Вучич заявил о признании представителей Запада об участии в конфликте на Украине

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Президент Сербии рассказал о том, что политики не могут обсуждать этот вопрос публично.

Сербский президент Александар Вучич заявил о том, что западные политические лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в украинский конфликт. Однако эти же лица говорили о том, что не могут обсуждать этот вопрос в публичном пространстве. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала RTS.

Они мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет".

Александр Вучич, президент Сербии 

После начала специальной военной операции на Украине Александр Вучич в обращении к нации заявил о том, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом Белград не будет вводить западные антироссийские санкции. Республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми иностранными партнерами. 

Вучич допустил, что Сербия может поддержать антироссийские санкции.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић

Теги: александр вучич, всу, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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