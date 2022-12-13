Вучич заявил о признании представителей Запада об участии в конфликте на Украине

Президент Сербии рассказал о том, что политики не могут обсуждать этот вопрос публично.

Сербский президент Александар Вучич заявил о том, что западные политические лидеры в беседах с ним признавали свою вовлеченность в украинский конфликт. Однако эти же лица говорили о том, что не могут обсуждать этот вопрос в публичном пространстве. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала RTS.

Они мне сказали: "У нас война в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет". Александр Вучич, президент Сербии

После начала специальной военной операции на Украине Александр Вучич в обращении к нации заявил о том, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом Белград не будет вводить западные антироссийские санкции. Республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми иностранными партнерами.

Вучич допустил, что Сербия может поддержать антироссийские санкции.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић