Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине

Президент Сербии не считает, что слово "мир" сейчас популярно в западном обществе.

Сербский президент Александр Вучич заявил о том, что Сербии нужен мир на Украине., но страна не ждет чьей-либо победы в региональном конфликте. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конфеенции с итальянским вице-премьером и главой местного министерства по иностранным делам Антонио Таяни. Чиновники подписали несколько десятков совместных документов в сфере экономического сотрудничества.

Мы бы больше всего хотели, чтобы война на Украине остановилась в эту самую секунду. Знаю, что на Западе говорят только о том, кто победит, а кто поиграет. Меня не интересует кто победит, а кто проиграет. Сербию интересует только когда наступит мир. Александр Вучич, президент Сербии

По словам политика, сейчас слово "мир" никто на планете даже не смеет произнести, хотя раньше оно было очень популярным в обществе. Однако Вучич подчеркнул, что боится того, что в ближайшее время мир не наступит, пока конфликтующие стороны не получат "политический подзатыльник".

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Фото и видео: YouTube / Александар Вучић