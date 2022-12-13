Вучич: выступления президентов РФ и США показывают, что мир двигается в сторону эскалации

Глава Сербии оценил недавние выступления Владимира Путина и Джо Байдена в Москве и Варшаве.

Президент Александр Вучич считает, что выступления российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена показывают то, что мир двигается в сторону эскалации конфликта. Соответствующее мнение политик огласил в эфире местного телеканала Pink TV. Глава государства уточнил, что ранее мог некорректно выразиться, говоря о том, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине кардинально должна измениться в следующие три дня.По словам политика, лидер Белого дома и глава Кремля продемонстрировали в своих выступлениях бескомпромиссность и решимость исправить "несправедливость".

Для президента Путина правда на стороне России, на его стороне. Для президента Байдена Украина - это не место для победы России. Когда все это слышишь и когда все это имеешь в виду, то понятно, что мы идем к дальнейшему разрастанию конфликта. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил о намерении руководствоваться интересами Сербии в вопросе санкций против РФ.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић