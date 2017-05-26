В Белграде свяжутся с российскими коллегами для уточнения деталей.

Сербский президент Александар Вучич поблагодарил Службу внешней разведки России за предоставленные властям из Белграда за сведения о подготовке европейскими странами "майдана" на территории страны от 1 ноября 2025 года. Соответствующее заявление глава иностранного государства сделал в рамках выступления перед местными СМИ в ходе своего официального рабочего визита на территорию Японии. Политик пообещал журналистам, что спецслужбы Сербии с вяжутся с партнерами из Москвы по данному поводу.

Спасибо нашим российским партнерам за информацию. Наша служба свяжется с ними дополнительно. Мы сохраним, защитим и обезопасим Сербию. Александр Вучич, президент Сербии

Сербия не намерена вводить визы для россиян из-за давления ЕС.

Фото: YouTube / Александар Вучић