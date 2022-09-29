Вучич: Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Глава страны отметил, что придерживается Устава ООН.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что Сербия не может признать результаты проведенных референдумов на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении данных регионов к составу РФ. В эфире местного телеканала политик отметил, что Белград придерживается Устава ООН, а также резолюций Всемирной организации.

Мы защищаем собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность международно признанных стран. Это вещи имеют решающее значение. Александр Вучич, президент Сербии

Глава государства признал тот факт, что обстановка меняется с "невероятной скоростью". Сейчас политика интересует вопрос о том, какая процедура может начаться по вопросу приема Косов в состав Совета Европы. Александр Вучич добавил, что власти Шотландии и Каталонии ссылаются на косовский прецедент. Белград полагает, что по решению ситуации с непризнанным регионом будет увеличиваться "давление и нервозность".

Вучич обсудил с Салливаном Косово и сотрудничество Сербии и США в экономике и энергетике.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић