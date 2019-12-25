Втрое больше образовательных кредитов выдал Сбербанк в Санкт-Петербурге за 5 месяцев 2021 года

В 90% случаев кредиты на оплату высшего образования берут молодые люди от 17 до 25 лет.

С января по май 2021 года Сбербанк выдал петербургским студентам в три раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. За первые пять месяцев текущего года жители города на Неве оформили более 700 кредитов на образование.

По статистике, в 90% случаев кредиты на оплату высшего образования берут молодые люди от 17 до 25 лет. Чаще всего студенты берут у банка взаймы от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Петербург – второй город в России по количеству студентов. И потребность в образовательных кредитах здесь была всегда. Теперь они стали гораздо доступнее, и мы видим, как существенно вырос реальный спрос. Для Сбера расширять потенциал молодежи и в целом развивать человеческий капитал – важная социальная задача и часть ESG-стратегии. На протяжении многих лет мы работаем в этом направлении и поддерживаем госпрограммы с субсидированной ставкой, чтобы желающие получили высшее или дополнительное образование. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Студенты вузов, у которых есть государственная лицензия, могут оформить образовательный кредит в Сбере без поручителей, обязательного страхования и залога под 3% годовых. Для студентов действует льготный период: во время обучения и плюс 9 месяц после окончания вуза можно выплачивать только проценты, остальную сумму – в течение 15 лет после выпуска.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой – на сайте банка.

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