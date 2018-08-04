Вторичное от вторичного: на экраны вышла комедия Ксавье Жанса "Мальчишник в Европе"

В Петербурге при поддержке kinoafisha.info прошел закрытый пресс-показ комедии Ксавье Жанса "Мальчишник в Европе". В этой рецензии мы расскажем, какой получилась французская киноновинка.

Как часто в жизни вам попадаются бунтари? Нет, это не те люди, которые могут один раз лечь спать, не почистив зубы. Речь идет о безбашенных и безумных, рисковых и смелых, о тех, кто не боится поставить на кон все ради призрачного шанса открыть собственное дело. Французская комедия "Мальчишник в Европе" Ксавье Жанса как раз про таких ребят.



В центре сюжета два друга-француза Винсан и Арно, которые работают в бюджетных учреждениях Парижа .Винсана постоянно унижает хамоватый начальник, а Арно работает под чутким руководством жены и тестя. После одной из холостяцких вечеринок они решают бросить все и уехать на время в Будапешт, чтобывпоследствии открыть свое дело. Идея бизнеса заключается в том, чтобы будущие мужья из Парижа приезжали в столицу Венгрии на мальчишник и отрывались пополной. Далее все по стандартной схеме - герои понимают, что на мальчишниках можно зарабатывать, дело развивается (не без препятствий, разумеется), двое друзей ссорятся с женами, но потом все заканчивается хэппи-эндом.





Давайте разберемся, почему описание сюжета так скомкалось. Во-первых, при просмотре фильма не покидало ощущение, будто смотришь этот фильм уже в десятый раз, а во-вторых, сценарий достаточно примитивен: семья, бизнес, утрата, обретение. Определенно перед нами калька американских комедий.



Персонажи практически не запоминаются, ничего цепляющего в них нет. Однако будапештский экскурсовод Джорджио, похожий на ленивца из мультфильма "Ледниковый период", получился довольно забавным.







В фильме снялись такие звезды французского кинематографа как АликсПуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе (он же сценарист), Джонатан Коэн и Месье Пуп. Их актерская игра заслуживает твердую четверку.

Стоит отметить, что колорит двух стран получилось передать не до конца: тусовочность Будапешта зрители увидели, но особенности французского быта были недоступны. Иногда вообще непонятно, в какую среду авторы фильма хотели погрузить зрителя: во Францию, в Америку или куда-либо еще.





Перейдем к позитиву. Из года в год фильмы становятся все более похожими друг на друга, придумать что-то новое становится крайне сложно, надоесть не может лишь добрый посыл. "Мальчишник в Европе" учит зрителя выходить из зоны комфорта, совершать открытия, карабкаться выше по карьерной лестнице, и, конечно, не забывать про семью. Время от времени даже нужно смотреть такие фильмы, чтобы еще раз убедиться в том, что мечты сбываются.

Софья Третьякова

Видео и фото: официальный трейлер