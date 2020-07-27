Всего во Вьетнаме зарегистрировано 420 случаев коронавируса.

Вспышка коронавируса во Вьетнаме вызвана новым типом вируса. Информация об этом появилась на официальном портале правительства страны.

Известно, что вспышка новой коронавирусной инфекции в городе Дананге и ближайших провинциях вызвана более опасным и агрессивным типом COVID-19, который до этого был неизвестен.

В данный момент сообщается о четырёх заразившихся новым типом вируса. Двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Учёные рассказывают, что новый тип COVID-19 быстрее распространяется и намного быстрее приводит к тяжёлым осложнениям. Они подозревают, что видоизменение вируса связано с приездом во Дананге нелегальных мигрантов или с мутацией коронавируса.

Всего во Вьетнаме зарегистрировано 420 случаев коронавируса.

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