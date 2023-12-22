Вселенная Островского

Спектакль пройдет 19 февраля в театре эстрады имени Аркадия Райкина, начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Постановка объединит несколько произведений Островского, как хорошо известную школьную классику, так и менее популярные работы.

Каждая пьеса будет развиваться в своей эпохе, показывая изменения времени, сохранение человеческих забот и языка. Художественный руководитель театра эстрады Юрий Гальцев смог воплотить образ писателя на сцене, становясь связующим звеном для произведений и героев, следуя за ними из эпохи в эпоху, наблюдая за изменениями мира вокруг.

Фото: ВКонтакте / Театр Эстрады им. Аркадия Райкина