Всех пациентов из Ленэкспо перевели в Госпиталь для ветеранов войн

Не исключено, что новых пациентов во временный госпиталь завозить больше не будут.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" опустел – всех пациентов перевели в Госпиталь для ветеранов войн. Об этом пишет "Фонтанка".

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что в "Ленэкспо" лежали 25 человек. Утром 15 июля по выздоровлению выписали 10 человек, оставшихся 15 перевели в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице.

По словам представителей Комитета, не исключено, что новых пациентов во временный госпиталь завозить больше не будут. Медперсоналу объявили о расформировании стационара в связи с низкой загрузкой.

Собеседники "Фонтанки" рассказали, что низкая загрузка наблюдалась в "Ленэкспо" в течение последних трех недель. Одной из причин назвали ориентацию Смольного на амбулаторное лечение пациентов с легким течением болезни.

Обустройство временного госпиталя в выставочном комплексе на Васильевском острове обошлось Петербургу почти в 600 млн рублей. Медучреждение проработало менее четырех месяцев.

"Ленэкспо" был рассчитан на тысячу коек, туда свозили легких пациентов. До вчерашнего дня в Петербурге было развернуто более 9 тысяч коек для больных коронавирусом. Почти половина (4400) заняты.

Ранее Piter.TV разбирался в плюсах и минусах временного госпиталя в "Ленэкспо".

Фото: gov.spb.ru