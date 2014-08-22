Врио губернатора ХМАО призвал власти Сургута не доводить людей до молитв о дорогах

Он отметил важность работы над перспективными планами и прозрачности в их реализации.

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук призвал власти Сургута не доводить людей до молитв о дорогах. Об этом он заявил во время совещания в администрации города.

Кухарук зачитал комментарий местного жителя, который просил построить улицу Усольцева. Он подчеркнул, что история с проектированием дорог и развязок выглядит затратной. При этом врио губернатора региона заявил, что жители должны понимать хотя бы очередность. Кроме того, Кухарук отметил важность работы над перспективными планами и прозрачности в их реализации.

Ранее мы сообщали, что Хуснуллин совершил облет строящейся скоростной трассы М-12 "Восток".

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